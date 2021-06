Mercato : Gravillon ouvre la porte à l'OM, mais pas que

Andreaw Gravillon (23 ans) s'est exprimé sur l'intérêt que paraît lui porter l'OM et d'autres clubs, ce mercato.





"Ces dernières années, je n'ai fait que des prêts d'une saison, donc je cherche un club capable de m'offrir une stabilité sur plusieurs saisons. Quand je me dis que Montpellier, Saint-Étienne ou Marseille me suivent, c'est sûr qu'on jette un oeil et qu'on reste attentif. Mais je n'ai pas peur non plus d'une expérience à l'étranger, en Angleterre, en Italie, ou en Espagne, un championnat que j'aime bien, qui joue beaucoup au ballon, qui travaille sur la technique. Si le projet sportif est bon, je n'aurais pas peur d'y aller", a-t-il indiqué dans les colonnes d'Ouest-France.



Sous contrat avec l'Inter Milan, le natif de Pointe-à-Pitre était prêté à Lorient, cette saison. Il a notamment préparé 26 rencontres de Ligue 1.