Mercato : l'OM aurait activé la piste Lanzini

L'OM aurait inscrit le nom de Manuel Lanzini (28 ans) sur sa short-list, pour renforcer son milieu de terrain.





D'après les informations obtenues par Foot Mercato, le club marseillais s'intéresse à la situation de Manuel Lanzini, le joueur des Hammers. Pas dans les petits papiers de son entraîneur, David Moyes, et sous contrat jusqu'en juin 2023, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, cet été. Il a disputé 17 rencontres de Premier League, cette saison, inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive.



Il avait été définitivement recruté en échange d'un chèque de 12 millions d'euros à Al-Jazira, lors de l'été 2016, après un prêt d'un an. Auparavant, il a notamment défendu les couleurs de River Plate et de Fluminense. Il est particulièrement technique et compte 5 sélections avec l'Albiceleste. À noter qu'il a déjà évolué avec Dimitri Payet, lors de son passage à Londres.



Depuis 2015, Lanzini a marqué 20 buts en 116 apparitions dans le championnat anglais.