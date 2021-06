Ligue 1 : le passage à 18 clubs est officialisé

La LFP a publié un communiqué afin d'officialiser le passage à 18 clubs, pour la saison de Ligue 1 2023-2024.





"Réunie ce 3 juin, l'Assemblée Générale de la LFP a adopté à 97,28% des voix le passage à 18 clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2023/2024.



À l'issue de la saison 2022/2023, le changement de format sera opéré par 4 descentes de Ligue 1 et 2 montées en Ligue 2. Afin de maintenir le nombre de 20 clubs en Ligue 2, 4 descentes de Ligue 2 et 2 montées de National seront également effectuées au terme de la saison 2022/2023.



En parallèle, la Ligue 2 devra poursuivre sa réflexion pour un éventuel passage à 18 clubs.



À l'issue de cette phase de transition, soit en fin de saison 2023/2024, les modalités de montées et descentes entre les divisions reviendront à :

2 descentes + 1 barrage et 2 montées + 1 barrage entre la Ligue 1 et la Ligue 2.

2 descentes + 1 barrage et 2 montées + 1 barrage entre la Ligue 2 et le National (sauf si changement de format pour la Ligue 2 dans le futur).





Ce changement de format constitue une première étape d'une réforme plus globale du football professionnel français. Dans ce contexte, des travaux vont débuter dès la saison prochaine avec l'ensemble des composantes du football professionnel et en lien avec la FFF. Ces travaux porteront notamment sur la réalisation des matchs, la filiale commerciale de la LFP, les modalités du maintien du statut professionnel en National pour une durée supérieure à 2 saisons, l'arbitrage et le dialogue social (contrat de cinq ans, taille limite des effectifs, nombre de prêts, ratios DNCG)", indique son communiqué.



Vincent Labrune a ajouté quelques mots : "C'est une très bonne décision qui montre l'unité des acteurs du football français. Elle permet surtout de créer les conditions d'un plan de réforme ambitieux pour le futur."



Outre l'aspect financier, ce passage paraissait nécessaire afin d'alléger le calendrier et tirer le niveau de l'élite vers le haut.