Mercato : l'OM serait attentif au dossier d'Aihen Munoz

L'OM suivrait de près la situation d'Aihen Munoz (23 ans), le défenseur de la Real Sociedad.





Si l'on en croit les éléments recueillis par Marca, le club marseillais en pince pour le latéral gauche de Sociedad. Aligné à 16 reprises en Liga, cette saison, il ne dispose plus que d'un an de contrat et pourrait bénéficier d'un bon de sortie, ces prochaines semaines. L'OM n'est pas le seul sur le coup, puisque le média espagnol cite plusieurs équipes de Liga, et d'autres de l'étranger.



Formé au club, il a disputé 50 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière.