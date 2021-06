L'OM annonce un nouveau partenariat

L'OM a officialisé un partenariat avec le groupe Randstad, pour les trois prochaines saisons.





Sur son site officiel, le club olympien a annoncé avoir trouvé un accord avec le groupe Randstad, lequel est devenu le "Training Partner". Il s'investira dans la préparation quotidienne de l'équipe, et proposera des évènements sportifs et professionnels aux clients, intermédiaires, candidats et collaborateurs.



Frank Ribuot, Président du Groupe Randstad France, a confié son enthousiasme : "Détecter, former, encourager, orienter : les missions d'un recruteur sont proches de celles d'un entraîneur ! Randstad accompagne au quotidien des femmes et des hommes vers des emplois qui leur correspondent et permet à ses clients entreprises de pouvoir compter sur des équipes performantes au service du développement de leur activité. Devenir le training partner des joueurs professionnels de l'OM est une grande fierté pour le Groupe Randstad, tout comme travailler aux côtés d'OM Fondation pour accompagner vers l'emploi les publics les plus fragiles."



L'OM parvient encore à attirer des entreprises en cette période très délicate.





L'Olympique de Marseille et le @GroupRandstadFR sont fiers d'annoncer la signature d'un partenariat pour les trois prochaines saisons ! 🔵⚪️🔥



Le communiqué 👉 https://t.co/X0e9zZW9Bd#DroitAuBut pic.twitter.com/r7iJBkJqOy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 3, 2021