Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Raspadori ?

L'OM n'aurait pas abandonné la piste menant à Giacomo Raspadori (21 ans).





Selon les renseignements relayés par la Gazzetta dello Sport, l'OM fait parti des formations intéressées par l'attaquant de Sassuolo. Le quotidien précise que Pablo Longoria avait proposé 10 millions d'euros pour s'attacher ses services, en janvier dernier. Il pourrait revenir à la charge, ces prochaines semaines, d'autant qu'il s'entend bien avec les dirigeants du club italien.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Giacomo Raspadori n'est toutefois pas pressé de partir. Et la concurrence sur son dossier est particulièrement rude, alors que le Milan AC, l'Inter Milan et Leipzig auraient aussi coché son nom pour leur mercato. À noter que le joueur a été retenu par Roberto Mancini en vue de participer à l'Euro.



Cette saison, le natif de Bentivoglio a marqué 6 buts et donné 3 passes décisives en 27 rencontres de Serie A. Il peut évoluer dans l'axe et sur le côté gauche.