Mercato : l'indice du père de Gerson sur les discussions avec l'OM

Le père de Gerson a lâché quelques mots sur l'avancement des négociations avec l'OM. Il assure qu'il ne reste que quelques détails à régler.





"Il ne reste plus que quelques ajustements", a-t-il assuré à ESPN Brésil. Si la presse auriverde n'a de cesse de qualifier l'opération comme imminente, on peut tout de même s'interroger sur l'idée que les discussions avancent bien dans le bon sens. D'autant que son coût paraît très élevé. Ces derniers jours, l'OM a davantage paru progresser sur les pistes de Mattéo Guendouzi (Arsenal) et de Thiago Almada (Velez Sarsfield).



Pour rappel, le mercato s'ouvrira le 9 juin, à 0h00.