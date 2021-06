David Acebal a donné des précisions sur Christian Joel (21 ans), lequel paraît être sur les tablettes de l'OM.





"C'est un gardien qui a une grande envergure (il mesure 1,93m et pèse 89 et kg), il est très bon balle au pied. La seule chose qui l'a pénalisé ces derniers temps, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué. Il a toujours été le deuxième gardien du Sporting, surtout la saison passée. Il n'a quasiment pas joué (1 match de Coupe du Roi) parce que Diego Mariño est le titulaire indiscutable. Cette année, il a joué trois matches de championnat, mais parce que le titulaire a attrapé la covid. Il a été plutôt bon. Mais une fois, il a commis une erreur en Coupe du Roi. Il a encaissé un but sur une frappe lointaine parce qu'il adore jouer en position très avancée", a confié le journaliste sur le site de Foot Mercato. Selon lui, le Sporting Gijon pourrait le laisser partir en raison de ses difficultés financières : "Le club s'est toujours montré ferme à son sujet parce qu'il le considère comme un élément promis à un bel avenir. Le souci maintenant, c'est que la donne a changé, car le Sporting fait face à de gros problèmes financiers. Il a donc besoin de liquidités. Et l'une des options étudiées, c'est la vente de Christian Joel."



Christian Joel pourrait donc endosser le rôle de doublure de Steve Mandanda, la saison prochaine.