Mercato : Zidane en route pour le... PSG ?

Certains médias avancent que Zinedine Zidane est en discussions avancées avec les propriétaires du PSG, dans l'optique de la succession de Mauricio Pochettino.





D'après les informations relayées par Entreprendre, le natif de Marseille est en discussion avancée avec les Qataris, en vue d'une possible arrivée sur le banc parisien. Le média évoque un possible salaire de 9,5 millions d'euros par an, ainsi qu'une enveloppe XXL pour le mercato.



Pour rappel Zinedine Zidane avait défendu la candidature du Qatar, pour l'organisation de la Coupe du monde 2022. Il aurait alors empoché 15 millions de dollars : "Mon rôle était de soutenir la candidature, je l'ai accompli et je peux vous dire que je suis content. Ce que l'avenir me réserve, on verra, ce n'est pas l'actualité. Ce qui compte pour moi c'est de profiter de ce moment. Je suis heureux de faire partie de cette équipe gagnante", avait-il ensuite expliqué.



Zidane au PSG ? Cela reste donc à confirmer : Pochettino semble bien être toujours là et ZZ est certainement capable de se projeter sur le tollé que provoquerait sa signature dans le club de la capitale. Il peut notamment imaginer l'accueil que lui réserverait le Stade Orange Vélodrome, lors d'un Classico. Espérons qu'il s'agit d'une farce.