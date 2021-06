Mercato : l'OM a-t-il rouvert le dossier Centonze ?

Les recruteurs de l'OM auraient réactivé la piste menant à Fabien Centonze (25 ans), dans l'optique du remplacement de Pol Lirola (23 ans).





D'après les renseignements obtenus par Le 10 Sport, le club phocéen a relancé le dossier du latéral droit messin, suite au (probable) couac du transfert du joueur de la Fiorentina. Des contacts seraient en cours en vue d'un possible transfert et le média s'interroge sur les moyens dont disposent les Marseillais, alors que Metz pourrait se montrer gourmand.



Auteur d'une saison intéressante, le natif de Voiron dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il présente un profil bien différent et moins offensif que celui de l'Espagnol. Il a marqué 1 but en 36 apparitions en championnat, cette saison, mais n'a pas réalisé de passe décisive, ce qui était le fort de Pol Lirola. Il est douteux qu'il soit celui attendu par Jorge Sampaoli pour occuper le poste de latéral droit.



La piste Fabien Centonze a été activée l'hiver dernier, alors que l'entraîneur était André Villas-Boas. Il n'est pas évident qu'elle soit réellement d'actualité : une information à prendre avec de grosses pincettes.