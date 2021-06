Mercato : l'agent de Thiago Almada est à Marseille

Agustin Jimenez, l'agent de Thiago Almada (20 ans), est de passage à Marseille.





Sur Instagram, le conseiller du jeune prodige argentin a posté une photo de lui à Marseille. Il n'a en revanche pas indiqué les raisons de son déplacement, si ce n'est que cela avait un rapport au football par le biais de quelques smileys. D'aucuns imaginent qu'il pourrait être lié à des discussions concernant Thiago Almada.



Pour rappel, le natif de Buenos Aires participe actuellement à la campagne de Copa Libertadores sous la tunique de Velez Sarsfield. Il a inscrit 2 buts en 6 matchs. Et il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 12 apparitions en championnat, depuis le début de la saison. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023 et figure sur les tablettes de nombreux clubs européens comme l'Inter Milan, le Barça, Manchester United et Manchester City. Son transfert pourrait aboutir pour un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros.



Pour rappel, Thiago Almada avait notamment liké une photo de l'OM, il y a quelques semaines.