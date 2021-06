Mercato : le dossier de Lirola refermé ?

La Fiorentina aurait décidé de refermer les négociations concernant un possible transfert définitif de Pol Lirola (23 ans).





D'après les renseignements obtenus par la Gazzetta dello Sport, le Corriere dello Sport et Tuttosport, le club de Florence a bien décidé de conserver le latéral espagnol, cet été. Il aurait mis un terme aux discussions avec l'OM concernant son possible transfert définitif. Le nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, ferait de lui l'un des futurs cadres de son équipe.



Pour rappel, le club olympien disposait d'une option d'achat de 12 millions d'euros, suite à son prêt, durant la deuxième partie de saison. Elle n'était toutefois valable que jusqu'au 31 mai et Pablo Longoria, qui désirait apparemment négocier le transfert à la baisse, ne l'a pas levée. Il devra visiblement trouver un autre latéral droit, en plus du remplaçant d'Hiroki Sakai.



Pol Lirola a disputé 22 matchs, dont 19 comme titulaire, sous le maillot de l'OM. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. Son départ constituerait une grosse déception pour beaucoup de supporters.