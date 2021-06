Mercato : Kluivert sur les tablettes de l'OM ?

L'OM penserait à Justin Kluivert (22 ans), en vue de renforcer son attaque. Il pourrait tenter d'obtenir son prêt pour la saison qui vient.





D'après les renseignements communiqués par le journaliste Bertrand Latour, l'OM pense à l'attaquant néerlandais afin de renforcer son secteur offensif : "Justin Kluivert figure sur les tablettes de l'OM. Le Néerlandais de 22 ans était prêté cette saison à Leipzig", a-t-il publié sur son compte Twitter.



Le fils de Patrick Kluivert était en effet prêté à Leipzig, ces derniers mois. Il a été gêné par quelques blessures et a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 19 matchs de Bundesliga, depuis octobre dernier. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023 avec l'AS Rome et pourrait bénéficier d'un nouveau bon de sortie, cet été. On peut penser que Pablo Longoria envisage de solliciter un prêt.



Le président olympien songe peut-être au Romain pour remplacer Dario Benedetto, lequel paraît chercher un nouveau club. La venue du Néerlandais constituerait un pari, alors qu'il n'a pas toujours été transcendant, ces dernières saisons.