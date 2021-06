Mercato : Strootman serait tombé d'accord avec le Genoa

Kevin Strootman (31 ans) se serait entendu avec le Genoa pour un contrat définitif. Le club italient discuterait maintenant avec l'OM.





Selon les informations rapportées par Marco Conterio, rédacteur en chef de TMW, le milieu de terrain néerlandais a trouvé un accord de principe avec le club génois, concernant un nouveau contrat. Le Genoa discuterait désormais avec l'OM, afin d'obtenir un transfert le plus bas possible. Le club phocéen ne devrait pas se montrer trop gourmand...



Pour rappel, Kevin Strootman a été prêté au club génois durant la deuxième partie de saison. Il a délivré 4 passes décisives en 18 rencontres de Serie A. Son départ pourrait permettre à Pablo Longoria de disposer d'une marge de manoeuvre salariale plus importante pour son recrutement.