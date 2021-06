Deschamps trouve aussi des excuses à Ripoll

Malgré un effectif pléthorique, l'équipe de France Espoirs s'est fait sortir dès les quarts de finale de la phase éliminatoire de l'Euro. Didier Deschamps a pris la défense de Sylvain Ripoll.





"Je n'ai pas vu la première mi-temps, j'ai vu la deuxième, l'équipe de France a été dominatrice. Le résultat amène une certaine analyse. À quoi ça tient ? Un but à la 92e... Et avec notre système, il n'aurait sans doute pas été validé (référence à la VAR). C'est une catégorie où il y a beaucoup de joueurs de qualités, certains sont venus avec moi, malgré tout, pendant des années, l'équipe de France ne s'est pas qualifiée, ça s'est joué à peu. Il y a une énorme déception, de là à tout remettre en cause... On a une capacité à former des joueurs qui jouent rapidement, certains dans de très grands clubs. C'est une déception, il y avait le potentiel pour continuer, même si je n'oublie pas qu'il y a eu des impondérables. Cela s'est joué à peu de choses, l'équipe de France aurait mérité de se qualifier", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France A en conférence de presse.



Didier Deschamps a lui-même préféré Corentin Tolisso à Boubacar Kamara. La façon dont ce dernier est boudé par les sélectionneurs, malgré le fait qu'il ait a tenu la barraque, cette saison, dans un contexte olympien très tendu, est surprenante. On peut aussi imaginer que le patron des Bleus est quelque peu solidaire avec ses collègues de travail et Noël Le Graët.