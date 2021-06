Mercato : la compagne de Milik prend position

Jessica Ziolek, compagne d'Arek Milik (27 ans), ne masque pas qu'elle se plait à Marseille. Elle trouve l'environnement bien plus calme qu'à Naples.





"Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes. Ce sont deux belles villes, mais Marseille est certainement beaucoup plus calme que Naples. Je n'habite pas à Marseille, mais à quelques kilomètres, mais j'ai entendu dire que même ici, il y a des endroits où les supporters veulent être proches de l'équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu'à Marseille, je me repose de tout ce que j'ai vécu à Naples, où j'étais constamment arrêtée dans la rue par les fans. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose aurait changé avec les commerces ouverts, mais de toute façon, maintenant, pour moi vivre à Marseille est beaucoup plus facile. C'est vraiment idéal pour moi. Quand j'ai envie de sortir prendre un café au calme, ici c'est possible. À Naples, c'était très fatigant, très lourd. Marseille me donne une tranquillité d'esprit", a-t-elle confié au média polonais Laczy Nas Ball.



L'attaquant polonais a également confié à plusieurs reprises se plaire à l'OM. Il faut maintenant espérer qu'il ne recevra pas trop de propositions pouvant l'amener à reconsidérer sa situation, cet été...