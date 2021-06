Luis Henrique admet que ça a été un peu difficile

Luis Henrique (19 ans) concède que sa première saison à l'OM ne s'est pas déroulée comme il l'imaginait. Il est toutefois resté patient et a su montrer de belles choses, en fin de saison.





"Cela a été un peu difficile pour moi, aussi parce que je ne parlais pas la langue, parce que j'étais seul et que je pensais avoir plus d'opportunités en arrivant. Mais je suis resté fort dans ma tête, serein, me tenant prêt pour lorsque l'occasion se présenterait. Je savais que le jour viendrait et que je devais me tenir prêt", a déclaré le Brésilien lors d'un entretien accordé au site officiel de l'OM.



Luis Henrique totalise 5 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1. Il a davantage joué après le départ d'André Villas-Boas.