Le président de Toulouse ouvre la porte à un départ d'Adli

Damien Comolli, le président du TFC, n'écarte plus l'idée d'un départ d'Amine Adli (21 ans), ces prochaines semaines.





"Au niveau des sollicitations, c'est dur de garder les jeunes et encore plus quand on ne monte pas en Ligue 1. Tous dans le groupe professionnel ont reçu une offre de prolongation, sans exception. Pour l'instant, on a un centre de formation qui est une Rolls-Royce et une équipe professionnelle qui n'est pas encore une Rolls-Royce. Concernant Amine Adli, j'ai dû avoir au bas mot entre 10 et 12 réunions avec lui pour parler de son contrat. A ce jour il n'a pas prolongé, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je n'ai eu aucune discussion avec aucun club. Voilà la situation", a déclaré le dirigeant lors d'un entretien accordé à la Dépêche du Midi.



Le joueur, qui ne manque pas de courtisans, a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 36 rencontres, cette saison. Son transfert est désormais estimé à moins de 10 millions d'euros.