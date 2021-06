Mercato : le dossier Lirola se complique...

La Fiorentina aurait bien l'intention de conserver Pol Lirola (23 ans), dans l'optique de la prochaine saison.





Relancé à l'OM, l'Espagnol plait beaucoup au nouvel entraîneur de la Viola, Gennaro Gattuso. Les Marseillais n'ayant pas levé leur option d'achat de 12 millions d'euros (pour la négocier, vraisemblablement), le technicien souhaite désormais le garder. Il attendrait qu'il se présente à la reprise de l'entraînement, le 6 juillet.



Le marché des transferts est très particulier dans la mesure où l'on ne connaît pas encore totalement l'impact que va avoir la crise économique. L'apport de Pol Lirola (2 buts et 4 passes décisives en 22 apparitions) justifiait-il un investissement de 12 millions d'euros ? Pablo Longoria a pour l'instant considéré que non. Le club olympien pourrait donc avoir à trouver un deuxième latéral droit, cet été, en plus du remplaçant à Hiroki Sakai.



A noter que le joueur souhaiterait, lui, bien poursuivre à Marseille. Il serait déçu, mais il semble que le dossier n'est pas encore tout à fait refermé.