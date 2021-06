Florian Thauvin (28 ans) a fait ses adieux à Marseille, sur les réseaux sociaux.





"A bientôt. Il est maintenant temps de tourner la page pour démarrer un nouveau chapitre. Des joies, des pleurs, je ne retiendrai que le positif et j'emporte avec moi la fierté d'avoir réussi à m'imposer tout en étant devenu un homme et un père heureux à Marseille. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu durant mon passage au club. Merci à mes coéquipiers, entraîneurs, présidents et tous les salariés du club qui ont fait en sorte de me mettre dans les meilleures conditions possibles. Enfin, un grand merci à tout le peuple marseillais qui est le plus grand public de France. Je vous dis à bientôt et pas au revoir, car même si nos chemins se séparent, je resterai pour toujours Marseillais", a posté le milieu offensif par le biais de son compte Instagram.



Le départ de Flotov fait un peu grincer des dents, alors qu'il a refusé l'offre de prolongation de l'OM, après une saison gâchée par une blessure, et une autre très décevante, sportivement. Il faut néanmoins avouer que sa situation n'a pas été bien gérée par la direction précédente. Il évoluera désormais sous les couleurs des Tigres aux côtés d'André-Pierre Gignac. Bonne chance pour la suite...