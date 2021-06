Premier League : Bielsa retenu dans les 5 pour le titre de meilleur entraîneur

Marcelo Bielsa a été retenu pour le titre de meilleur entraîneur de Premier League.





La Premier League a révélé sa liste des nominés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. L'ancien coach de l'OM y figure aux côtés de David Moyes (West Ham), Brendan Rodgers (Leicester), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) et Pep Guardiola (Manchester City). L'espagnol fait figure de favori, alors que son équipe à remporter le titre de champion.



Malgré un effectif plus limité que certains de ses concurrents, Leeds United a terminé 9e du classement.





