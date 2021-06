Boulaya vers l'étranger ?

Cité ces derniers mois du côté de l'OM, le milieu messin a évoqué son avenir dans la presse.





Interrogé par L'Equipe, Farid Boulaya, 28 ans, affirme son intention de partir du FC Metz cet été : "Il est temps pour moi d'aller voir plus haut. (...) Pourquoi ne pas vivre autre chose aussi ? Mon style de jeu correspond à l'Espagne. L'Angleterre, j'en ai parlé avec Riyad Mahrez. Il m'a dit que des joueurs avec nos physiques pouvaient s'imposer. Je me sens prêt à relever le défi."



L'Algérien, visé par l'OM en janvier dernier, ne devrait donc pas rejoindre l'écurie marseillaise, d'autant que son nom est moins cité cet été du côté du Stade Vélodrome. Cette saison, le Messin, sous contrat jusqu'en 2022, a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives en 33 rencontres de L1 avec le 10e du championnat.