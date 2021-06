Canal + pousse pour une L1 à 18 clubs

Maxime Saada, le patron de la chaîne cryptée, pousse pour une réforme de la première division française.





Alors que les droits TV vont être discutés ce jeudi à l'assemblée générale de la Ligue, Maxime Saada, dans un court entretien relayé par L'Equipe, a fait savoir sa position sur la L1, en évoquant une comparaison avec le rugby : "J'ai toujours dit que je défendais cette idée d'un modèle 18 clubs et cela n'a pas changé. Il faudrait même être plus ambitieux, le Top 14 en est le parfait exemple, mais ce passage à 18 serait déjà une étape importante."



Canal +, partenaire historique du foot français, est prêt à investir environ 350 millions d'euros par an pour acquérir deux matchs de L1 par journée (le samedi après-midi 17h et le dimanche soir 21h). La diffusion des 8 autres matchs est toujours en suspens : beIN Sports et DAZN sont évoqués, tout comme la création d'une nouvelle chaîne par la Ligue elle-même.