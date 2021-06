Le coach de Flamengo espère que Gerson va rester

Cité avec insistance du côté de l'OM, le milieu de terrain brésilien est toujours un joueur de Flamengo, à l'heure actuelle.





Interrogé par Globoesporte, Rogerio Ceni, ancien gardien de but brésilien devenu coach de Flamengo, a donné son sentiment sur l'avancée des négociations entre les deux clubs : "Je ne sais pas comment se déroule la négociation, mais j'espère qu'il (Gerson) pourra rester. Si le conseil d'administration ne peut pas donner de réponse définitive, je n'ai pas non plus d'infos exactes sur le sujet."



Le transfert de Gerson se négocierait autour d'un montant de 25 millions d'euros, plus des bonus. Le milieu de 24 ans, passé par l'AS Roma et la Fiorentina sans s'y être imposé, a joué 10 rencontres cette saison, pour 1 but et 2 passes décisives. Le Brésilien est lié à Flamengo jusqu'en 2023.