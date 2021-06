Ça discute pour Lirola

Le latéral droit espagnol est la priorité de l'OM dans le couloir de la défense.





D'après les informations relayées par La Provence, l'OM et la Fiorentina négocient un transfert de Pol Lirola. D'autant que l'option d'achat que Marseille a sur le joueur se termine aujourd'hui. Passé ce délai, le club phocéen ne pourra recruter le joueur de manière automatique une fois sa clause libératoire, de 12 millions d'euros, atteinte. Le but du président Pablo Longoria a de toute façon toujours été de recruter l'Espagnol, prêté depuis janvier à l'OM, pour moins d'argent que sa clause.



Le clan du joueur est particulièrement optimiste quant au transfert de Pol Lirola à Marseille cet été. L'élément de 23 ans ne veut pas entendre parler d'un autre club que l'OM, et la Fiorentina n'est pas fermée à l'idée de s'en séparer. Le mouvement devrait donc se faire dans les prochains jours, si ce n'est les prochaines semaines.



Le latéral espagnol est lié à la Viola pour encore deux saisons.