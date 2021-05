Mercato : Gerson à l'OM, ça brûle

L'OM serait sur le point de boucler le renfort de Gerson (24 ans). Les avocats des clubs ajusteraient les derniers détails.





Selon les renseignements communiqués par Globoesporte, Flamengo et l'OM sont tombés d'accord concernant le transfert du milieu de terrain. Plusieurs entretiens auraient eu lieu depuis dimanche soir et une réunion serait prévue mardi pour clôturer la transaction. Le média, qui affirme qu'il est certain que la discussion aboutira, parle d'un montant de 25 millions d'euros et de bonus pouvant atteindre 5 millions d'euros. Le club brésilien aurait également négocié un pourcentage sur la possible future plus-value comprise entre 20 et 25 %.



Flamengo aurait fait traîner les échanges de façon à ce que le joueur puisse participer au dernier match de la phase de poules de Copa Libertadores, contre Velez Sarsfield (0-0).