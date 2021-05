Vente OM : Jacques Bayle apporte des précisions

Jacques Bayle a donné quelques précisions au tweet qu'il a posté dimanche, concernant une possible vente de l'OM. Il a eu vent de négociations, et non de vente.





"J'ai eu des informations. Des preuves, je n'en ai pas, évidemment. Les informations que j'ai eu, par les personnes que j'ai eues, me paraissent vraiment très intéressantes. J'ai effectivement pensé à en parler sur les réseaux sociaux, pour dire que " oui, j'ai des informations par des personnes importantes, par forcément du football, en France ". Si le club est vendu ? Je n'ai absolument pas dit ça. Ce sont des négociations qui sont en cours. On m'a dit qu'elles étaient avancées, je n'ai pas parlé de vente. Quand tu ne sais pas, tu te tais. Je sais qu'il y a des négociations, mais une vente, je n'en sais rien. Peut-être que c'est fait ? Mais je ne le sais pas", a lancé le journaliste de Maritima au micro de Karim Attab.



A noter que Maritima a bien précisé qu'il n'était pas en mesure de les confirmer.