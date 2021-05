Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Alex Moreno ?

La presse espagnole rappelle l'intérêt manifesté par l'OM pour Alex Moreno (27 ans), ce lundi. Le club olympien ne serait pas le seul sur le coup.





Selon Fichajes.net, les dirigeants marseillais se sont bien renseignés sur le latéral gauche du Betis Séville, ces dernières semaines. Ils ne sont pas les seuls. Le média précise que la Fiorentina, Naples et Valence ont aussi fait connaitre leur intérêt.



Le club andalou, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2024, attendrait le transférer à un tarif similaire à celui qu'il a déboursé pour le faire venir, à savoir 7 millions d'euros, et même réaliser une plus-value sur les bonus. Dans le contexte actuel, ça paraît bien ambitieux...



Barré par un certain Juan Miranda, Alex Moreno n'a disputé que 23 matchs de Liga, cette saison. Aux dernières nouvelles, l'OM envisageait plutôt de proposer un nouveau contrat à Yuto Nagatomo. Cela n'a toutefois pas été confirmé.