Mercato : Boga rêverait de l'OM

Associé chaque mercato au club olympien, Jérémie Boga (24 ans) aimerait rejoindre les rangs olympiens, ce mercato. L'OM serait à l'action pour s'attacher ses services.





D'après les éléments relayés par Le 10 Sport, le milieu de terrain de Sassuolo souhaite porter le maillot de l'OM, la saison prochaine. Le média ajoute que Pablo Longoria fait le nécessaire pour faire avancer son dossier. Il reste donc à voir s'il parviendra à s'entendre avec les dirigeants du club italien, alors que le natif de Marseille ne dispose plus que d'un an de contrat.



Info ou intox ? Difficile à dire, alors que cette rumeur revient tous les ans. Cette saison, l'international ivoirien (1 sélection) a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 27 rencontres de Serie A. Il serait également ciblé par Lyon.