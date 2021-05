Roux apprécie McCourt et loue le travail de Sampaoli

Guy Roux a donné son avis sur Frank McCourt et Jorge Sampaoli. Il se réjouit que l'Américain soutienne vraiment l'OM et pense que l'Argentin a fait du bon travail, depuis son arrivée.





Interrogé par La Provence, l'ancien coach de l'AJA a d'abord évoqué le traumatisme lié à la situation sanitaire, lequel empêche notamment aux supporters de l'OM de se rendre au stade Orange Vélodrome : "C'est sans doute le club français qui a pu verser le plus de larmes d'avoir eu un stade vide, tellement le stade fait partie du club. On ne peut pas prononcer le mot OM sans stade Vélodrome. Et pourtant, en ce moment, c'est ce qu'on fait. Ce sont eux les plus malheureux. Tant que je n'ai pas été vacciné, je ne suis pas allé voir Auxerre. J'y suis retourné après mon deuxième vaccin. Je suis parti à la mi-temps, je ne supportais pas d'être dans un stade vide."





"Sampaoli s'y est bien pris"

Le Bourguignon a également souligné le rôle de Frank McCourt, lequel soutient le club financièrement : "Je suis agréablement surpris de l'attitude de l'actionnaire Frank McCourt. Je l'ai trouvé sympathique à la télévision. Je m'aperçois qu'il est persévérant, a donné beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Il a sauvé l'OM et continue de le faire." Il s'est enfin exprimé sur le travail réalisé par Jorge Sampaoli : "Après, la valse des entraîneurs, ce n'est pas une histoire nouvelle à l'OM. Je me rappelle que Lucien Leduc a été viré en étant 1er avec sept points d'avance (en mars 1972). C'est la vie ordinaire. M. Sampaoli s'y est bien pris, il s'est tout de suite mis les joueurs dans la poche, y compris le meilleur (Dimitri Payet) qui était le plus en difficulté. En relevant le meilleur, il a relevé l'équipe, a obtenu des résultats positifs et gagné une place en Ligue Europa. C'est bien vu l'état dans lequel était l'OM."



Depuis son arrivée, l'Argentin a obtenu 6 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. On devrait davantage voir sa patte, après la préparation estivale.