Mercato : concurrence espagnole pour Guendouzi

L'OM ferait face à la concurrence de plusieurs clubs espagnols, dans le dossier de Mattéo Guendouzi (21 ans).





Selon les renseignements obtenus par Calciomercato, pas moins de trois clubs espagnols se sont positionnés afin d'obtenir le renfort du milieu de terrain d'Arsenal, cet été. Il s'agit de Valence, de Villarreal et du Betis Séville. Le joueur, qui est annoncé très proche de l'OM, dispose donc d'autres possibilités pour son avenir. Outre-Manche, la presse évoque l'intérêt de Brighton, le club contre qui le Français s'était fait expulser, l'été dernier...



Pour rappel, il était prêté au Hertha Berlin, cette saison, et a notamment pris part à 24 matchs de Bundesliga (pour 2 buts et 3 passes décisives). Son contrat avec les Gunners court jusqu'en juin 2022.