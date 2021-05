Villas-Boas sur le banc de la Lazio ?

Plantée par Simone Inzaghi, la Lazio de Rome penserait à André Villas-Boas, pour sa succession.





D'après les éléments recueillis par le Corriere dello Sport, le club romain fait du Portugais l'une de ses priorités, pour tenir les rênes de son équipe première. Son nom serait inscrit aux côtés de ceux de Sinisa Mihajlovic et Maurizio Sarri, sur la short-list des dirigeants laziales.



Pour rappel, AVB a quitté l'OM au début du mois de février, après la signature d'Olivier Ntcham, dont il ne souhaitait pas le recrutement. En une saison et demie, il a obtenu 29 victoires, 13 matchs nuls et 18 défaites, sur le banc olympien. Il a notamment permis au club de se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé depuis le passage d'Elie Baup.



André Villas-Boas n'a pour l'instant jamais entraîné en Italie. Il pourrait s'agir de son 6e championnat.