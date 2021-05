Mercato : la Roma penserait aussi à Strootman

Auteur d'une belle saison, Kevin Strootman (31 ans) aurait attiré le regard de l'AS Rome. Le Genoa serait aussi toujours sur le coup.





D'après les renseignements obtenus par la Stampa, le milieu de terrain de l'OM, qui était prêté au Genoa cette saison, est dans le collimateur de son ancien club. Le média précise que le club génois n'a pas abandonné l'idée de s'attacher définitivement ses services. Un accord pourrait donc être trouvé dans les prochaines semaines. Quant aux Romains, ils paraissent être attentifs à sa situation. Ils sont toutefois confrontés comme les autres à des difficultés économiques et il paraît assez évident que le néerlandais ne pourra pas négocier le même niveau de salaire qu'à l'OM. Le joueur serait d'ailleurs disposé à réduire ses émoluments.



Pablo Longoria pourrait donc bientôt parvenir à libérer le club d'un énorme salaire, ce qui permettrait de disposer de davantage de latitude pour d'autres recrues. Depuis son arrivée pour un montant de 25 millions d'euros, Strootman n'a disputé que 78 matchs, dont 46 comme titulaire, pour 3 buts inscrits et 9 passes décisives. Il s'agit d'un des plus gros couacs histoire olympienne.