Vente OM : un journaliste et un insider remettent une pièce dans la machine

Jacques Bayle et le célèbre insider omunitedom ont posté des messages concernant une possible vente de l'OM, ce dimanche.





Sur Twitter, le premier a posté un message au sujet de négociations : "Aujourd'hui il me semble que selon certaines de mes informations une négociation vente OM serait engagé !!" Et le second, qui sort rarement pour rien, n'a pas tardé à suivre, avec prudence : "Sous-marin. Incroyable. #venteOM Je reste méfiant."



De quoi relancer un buzz qui paraissait être tombé, en attendant une prochaine intervention de Frank McCourt.





Sous-marin

Incroyable #venteOM



Je reste méfiant — omunitedom (@omunitedom) May 30, 2021