Mercato : Lyon prêt à jouer un mauvais tour à l'OM pour Gerson ?

Lyon se tiendrait à l'affût, dans le dossier Gerson (24 ans). Le club de Jean-Michel Aulas pourrait profiter de l'échec des discussions du Brésilien avec l'OM.





D'après les renseignements communiqués par Fabrício Lopez, un journaliste brésilien, les Lyonnais n'ont pas abandonné l'idée de recruter le milieu de terrain de Flamengo. En cas d'échec de l'OM, ils pourraient tenter leur chance, ces prochaines semaines.



Les discussions entre le club phocéen et Gerson paraissent effectivement s'enliser. Il est en tout cas difficile d'y voir clair, alors que certains médias français annoncent des négociations autour de 15 millions d'euros, et que les Brésiliens évoquent plutôt un montant de 30 à 35 millions d'euros. Et l'arrivée de Mattéo Guendouzi ne va pas dans le sens du recrutement du joueur de Flamengo...



Pour rappel, Lyon paraît suivre Gerson depuis plusieurs mois. Il ne s'agit peut-être donc pas d'un coup tordu de Jean-Michel Aulas visant à nuire à son club rival.