Cesar Azpilicueta (32 ans) a remporté la Ligue des Champions, en tant que capitaine de Chelsea, samedi soir. Il a fait part de sa joie.





"Je vois ma famille, là. Ils ont tout donné, pour moi, ce soir. C'est beau, c'est beau ! C'est beaucoup d'émotion. On a fait l'histoire, dans le club. Je suis très content. (...) Je l'ai dit avant le match. On a un groupe incroyable. Tout le monde travaille. On mérite, on va célébrer !", a-t-il déclaré au micro de RMC.



Pour rappel, Azpilicueta a défendu les couleurs de l'OM entre 2010 et 2012 (68 matchs, toutes compétitions confondues), avant de rejoindre Chelsea, dans le cadre d'un transfert de 8 millions d'euros. Il a depuis joué 434 matchs avec les Blues.





