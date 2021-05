Amazon évoque la possibilité d'investir dans la L1

Alex Green, patron des sports d'Amazon, a évoqué la possibilité de racheter les droits TV de la Ligue 1.





"Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avec la LFP. C'était une situation inhabituelle, tous les droits n'étaient pas à vendre... Notre présence était une opportunité, mais ce n'était pas dans nos plans initiaux. Nous sommes réellement concentrés sur Roland-Garros, à faire du bon travail. Pour le futur avec la Ligue 1, nous verrons lors du prochain appel d'offres... Encore en contact avec Vincent Labrune ? J'ai énormément d'appels, avec de nombreuses ligues et leurs présidents. Tout va bien... Mais non, je ne suis pas focus sur la Ligue 1", a-t-il expliqué à L'Équipe.



La LFP n'a toujours pas réglé la situation des droits TV pour la saison qui arrive et Vincent Labrune reste silencieux.