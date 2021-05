Vente OM : Bernès donne son avis

Jean-Pierre Bernès a donné son avis sur les rumeurs concernant une possible vente de l'OM. Il n'y croit pas.





"Les rumeurs ? Oui j'ai vu. Mais bon actuellement il y a un propriétaire et il a dit qu'il voulait que son fils reprenne le club, je ne pense pas qu'il soit prêt à vendre pour le moment. Mais bon Marseille est une place forte du football français et intéressera toujours quelqu'un", a déclaré l'ancien directeur général de l'OM lors d'un live sur la chaîne Twich SportMed.



Pour rappel, Thibaud Vezirian avait affirmé que l'acte de cession de l'OM à la Kingdom Holding Company du Saoudien Al-Walid ben Talal avait été signé, et même qu'un communiqué était prêt à être publié pour officialiser la vente, en février. Il avait ensuite fait reculer la date, indiquant que le deal serait annoncé en mai. Or nous sommes le 30...



En attendant que Frank McCourt se décide à partir (dans quelques saisons ?), Pablo Longoria travaille sur son recrutement et paraît mener un projet intéressant avec des moyens et des objectifs à moyen terme.