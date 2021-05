Mercato : un transfert sec plutôt qu'un prêt pour Guendouzi ?

L'OM serait tombé d'accord avec Matteo Guendouzi (22 ans). Pour le faire venir, la tendance serait à un transfert sec, plutôt qu'un prêt.





D'après les renseignements obtenus par La Provence, l'OM pourrait conclure l'arrivée du milieu de terrain par le biais d'un transfert sec, plutôt qu'un prêt. Le quotidien évoque une somme comprise entre 12 et 15 millions d'euros, ce qui paraît élevé alors qu'il arrive à un an du terme de son contrat. Il précise aussi que le joueur souhaite disputer la coupe d'Europe, et que cela ne sera pas le cas d'Arsenal. Il pense enfin que l'opération pourrait être officialisée dès l'ouverture du mercato, le 9 juin, sous réserve d'un accord définitif entre Arsenal et l'OM.



Pour rappel, Guendouzi a participé à 24 matchs de Bundesliga, cette saison, au Hertha Berlin, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives. Il avait été recruté à Lorient, en 2018, pour un montant de 8 millions d'euros.