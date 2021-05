Mercato : l'OM aurait sondé Jailson

L'OM aurait pris des renseignements sur Jailson (25 ans), lequel évolue sous les couleurs du Dalian Pro, en Chine.





Selon les informations rapportées par Globo Esporte, le club phocéen a pris des renseignements sur le Brésilien, lequel est aujourd'hui dans l'impossibilité de rejoindre son club en Chine. Il aurait été désigné par Jorge Sampaoli, qui le considérerait comme un investissement "léger" pouvant apporter un rendement intéressant. A noter que l'OM n'aurait pour l'instant pas lancé de grande offensive sur le dossier, du fait qu'il est en discussion avancée pour Gerson (Flamengo).



Jailson serait également ciblé par le Panathinaïkos, l'Olympiakos, ainsi que des clubs italiens et espagnols. Il a notamment défendu le maillot de Fenerbahçe, entre 2018 et 2020, et a donc évolué avec un certain Luiz Gustavo.