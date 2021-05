Lucho Gonzalez raccroche les crampons

Lucho Gonzalez a pris sa retraite, à l'âge de 40 ans.





Aussi connu sous le surnom d'El Comandante, le milieu de terrain a joué sa dernière saison avec l'Atletico Paranaense. Il a décidé de raccrocher les crampons, à l'âge de 40 ans. Pour rappel, il a défendu les couleurs de l'OM entre 2009 et 2012. L'occasion de disputer 124 matchs, d'inscrire 21 buts et de délivrer 21 passes décisives. Il totalise 31 trophées, dont le Championnat de France 2010 et la Copa Libertadores 2015.



Bonne chance pour la suite !