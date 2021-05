Mercato : le prix demandé pour Pavon

L'OM n'est pas le seul club associé à Cristian Pavon (25 ans). Le Los Angeles Galaxy envisagerait de le recruter définitivement et Boca Juniors aurait fait connaître ses exigences.





Selon les renseignements communiqués par TNT Sports, le LA Galaxy souhaite s'attacher les services définitifs de l'ailier de Boca Juniors. L'opération pourrait aboutir pour un montant de 7 à 8 millions d'euros, plus 50 % sur une possible revente.



Pour rappel, certaines rumeurs ont rapporté la possibilité d'un échange entre le Xeneize et Dario Benedetto, ces derniers jours. Il s'agit pour autant de les prendre avec des pincettes, alors que certains dirigeants ont compris que l'OM disposait de fonds pour faire son recrutement.



Pavon a réalisé 1 passe décisive en 8 apparitions, cette saison, sous la tunique de Boca Juniors.