Mercato : l'OM discuterait avec Zedadka

L'OM aurait entamé des négociations afin d'obtenir le renfort d'Akim Zedadka (25 ans), lequel a récemment été élu meilleur latéral droit de Ligue 2.





D'après les éléments recueillis par Thomas Bonnavent, les dirigeants marseillais sont passés aux choses concrètes, concernant le latéral de Clermont Foot. En fin de contrat en juin, il a récemment été élu meilleur latéral droit de Ligue 2 par l'UNFP et est ciblé par de nombreux clubs, dont Anderlecht, Bordeaux, Brest et Montpellier.



Ancien ailier, Akim Zedadka rappelait il y a peu qu'il avait connu cinq niveaux différents, en cinq ans. Natif du Pertuis, formé à Istres et passé par Marignane, il a eu des moments difficiles lors desquels il aurait pu abandonner le football. Il sort d'une saison pleine, lors de laquelle il a joué 35 matchs de Ligue 2 (et inscrit 1 but). Sa venue pourrait permettre de compenser le départ d'Hiroki Sakai.



L'OM, qui fait face à de nombreux départs, travaille très fort sur son mercato.