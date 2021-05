Rebaptiser le Vélodrome en stade Bernard Tapie ? Cardoze ne dit pas non

Le nouveau directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, a donné des précisions sur son arrivée et notamment évoqué la possibilité de renommer le stade Vélodrome en stade Bernard Tapie.





Lors d'un entretien accordé à RTL, le présentateur de Complément d'enquête a expliqué avoir suivi le parcours "classique", pour mettre un pied dans le club olympien : "J'avais déjà envoyé un message il y a 3 ans à Jacques-Henri Eyraud pour lui dire que si un jour le club cherchait quelqu'un. Je suis passé par le groupe de Frank McCourt et j'ai écrit en anglais à la procédure de recrutement classique. Le mail a fait son chemin. Ce n'est pas une rencontre fortuite." Il a ensuite rencontré Pablo Longoria : "Ils m'ont beaucoup écouté, notamment les proches de Frank McCourt. Il y a eu aussi des entretiens avec Pablo Longoria, qui avait une idée très précise des gens qu'il souhaitait autour de lui. La première fois que je vois Longoria, il me parle de Complément d'enquête. Je me suis dit que c'était incroyable, à 34 ans il s'est construit dans le football et il voit quelqu'un arriver de 51 ans d'un autre pays et il me parle de cette émission et il me dit qu'il la regarde. Je trouve qu'il y a quelque chose de très sérieux dans cette approche."





"J'avais 15 ans lorsque Bernard Tapie a racheté l'OM"

Jacques Cardoze a également rappelé être tombé amoureux de l'OM dans les années 80 : "J'avais 15 ans lorsque Bernard Tapie a racheté l'OM. Jusqu'à 22 ans, ce sont mes plus belles années où on a gagné la Coupe d'Europe. Les supporters de l'OM m'ont dit qu'ils allaient faire un Complément d'enquête sur mes tweets pour savoir si j'étais un authentique." RTL l'a enfin interrogé sur la possibilité de renommer, un jour, le stade Vélodrome en stade Bernard Tapie : "C'est une bonne idée. Bernard Tapie est associé à l'histoire de l'OM. Il est celui qui nous a donné cette force à cette période fin des années 80 et début des années 90. Il a changé beaucoup de choses dans le football, a justifié Cardoze. C'est à discuter."



L'OM s'est doté d'un directeur de la communication qui connaît son histoire. Cela change des dernières années...