Mercato : l'OM également à l'affût pour Andrada ?

L'OM aimerait obtenir la signature d'Esteban Andrada (30 ans), le gardien de but de Boca Juniors.





D'après les informations obtenues par le journaliste Leandro Aguilera, le club marseillais a fait part de son intérêt pour le portier des Xeneizes, lequel avait été recruté pour un montant de 5 millions d'euros, en 2018, et dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023. Il a encaissé 10 buts en 11 apparitions, depuis le début de la saison. Et en 2020, son bilan était de 19 buts encaissés en 39 rencontres, pour 25 clean-sheets. Il compte 4 sélections avec l'Albiceleste.



Info ou intox ? Andrada est le troisième joueur de Boca Juniors pour lequel l'OM aurait manifesté de l'intérêt, ces dernières semaines. Il reste donc à voir s'il est fondé. Pour rappel, Pablo Longoria a bien l'intention de recruter un concurrent à Steve Mandanda, lequel est effectivement plus près de la fin que du début de sa carrière.