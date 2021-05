Mercato : Bouhafsi annonce un investissement de 80 ME

Mohamed Bouhafsi a donné des précisions sur le mercato qui démarrer, du côté de l'OM. Frank McCourt aurait décidé d'investir 80 millions d'euros dans le recrutement.





Selon le rédacteur en chef de RMC, l'OM a de grosses ambitions, cet été. Le propriétaire n'aurait non pas décidé de consacrer 60 millions au recrutement, mais plutôt 80 millions. De quoi nourrir de beaux desseins, dans le contexte économique actuel.



Mohamed Bouhafsi a par ailleurs confirmé que le club marseillais s'intéressait bien à Amine Adli, mais que ce dernier était également convoité par le Milan AC et des équipes de Bundesliga. La concurrence promet donc d'être rude, alors que le TFC aurait réduit ses prétentions pour le transfert. Quant au dossier Thiago Almada, il existerait bien un accord entre l'OM et le joueur. Pour autant, il semble que les Olympiens ne soient pas encore passés à la vitesse supérieure avec son club, Velez Sarsfield.



Avec la crise économique, ce marché des transferts devrait être celui d'une forte déflation. Il suffit de regarder la situation de clubs comme l'Inter Milan ou le Barça pour comprendre que de bons coups sont à prévoir pour ceux qui disposent encore de quelques euros, à condition de ne pas être trop pressés.