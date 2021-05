Thauvin explique pourquoi il a refusé Lyon

Florian Thauvin (28 ans) a recalé le club de Jean-Michel Aulas, car il ne s'imaginait pas revenir au Vélodrome sous d'autres couleurs.





"J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours", a déclaré le milieu offensif à l'occasion d'un entretien réalisé par Eric Di Meco et diffusé par les médias de l'OM. Il n'aurait pas voulu jouer contre l'équipe marseillaise, avec un autre maillot : "C'est forcément quelque chose tu prends en compte, a répondu l'intéressé. J'avais la possibilité de rester en Europe, d'aller dans les clubs rivaux. Mais je n'avais pas forcément envie de ça. (...) Je fais les choses avec le coeur. Quand j'échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n'aie pas à affronter l'OM."



Flotov s'en est ainsi allé après avoir joué 281 rencontres, inscrit 86 buts et délivré 53 passes décisives.