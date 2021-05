Mercato : la réponse va tomber pour Gerson

Flamengo aurait l'intention de donner une réponse définitive à l'OM vendredi, concernant Gerson (24 ans).





D'après les éléments obtenus par GloboEsporte, le dossier du milieu de terrain va se décanter dans les prochaines heures. Les dirigeants de Flamengo auraient prévu de donner une réponse définitive à l'OM, vendredi, après le match qui se disputera contre Velez Sarsfield (dans l'effectif duquel figure un certain Thiago Almada). Le média précise que les négociations sont très avancées et ont plutôt évolué favorablement, ces derniers jours. Il reste donc à savoir si elles vont vraiment aboutir. On peut aussi imaginer que le joueur a son mot à dire, et il semblait qu'il n'était jusque-là pas non plus certain de sa décision.



Pour rappel, La Provence indiquait hier que le montant de la transaction ne devrait pas atteindre 30 millions d'euros, comme rapporté par la presse brésilienne, mais plutôt 15 millions. L'OM pourrait donc obtenir un premier renfort, au terme de plusieurs semaines de discussions acharnées.