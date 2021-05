L'OM aurait proposé un échange Strootman-Lirola

Pablo Longoria souhaiterait échanger Pol Lirola (23 ans) avec Kevin Strootman (31 ans).





Selon les renseignements obtenus par le site Jeunes Footeux, l'OM a proposé un échange à la Fiorentina, en vue d'obtenir le renfort définitif de Pol Lirola. Il souhaiterait inclure Kevin Strootman dans le deal, de façon à réduire le montant de la transaction. Le Néerlandais souhaite effectivement rester en Italie, cet été. Prêté au Genoa, durant la seconde partie de saison, il a marqué les esprits et notamment distribué 4 passes décisives en 18 apparitions en Serie A. Or son contrat avec l'OM court jusqu'en juin 2023 et son salaire refroidit jusque-là les prétendants.



Pour rappel, l'OM a déboursé 25 millions d'euros pour s'attacher ses services, en août 2018. Strootman a depuis participé à 78 matchs (dont 45 seulement comme titulaire), inscrit 3 buts et donné 9 passes décisive, sous le maillot marseillais. André Villas-Boas ne s'appuyait notamment pas beaucoup sur lui, en début d'exercice.