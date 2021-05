Longoria évoque les situations de Milik et de Lirola

Pablo Longoria a donné quelques précisions sur les dossiers d'Arek Milik (27 ans) et de Pol Lirola (23 ans). Il espère conserver les deux joueurs.





Lors d'un entretien donné à Sky Italia, le président de l'OM s'est exprimé sur deux sujets chauds du mercato. Il souhaite garder Arek Milik, lequel paraît se plaire à Marseille : "Nous espérons que son avenir est encore à Marseille. Il a un contrat avec nous, il est heureux et en six mois il a marqué 10 buts. Il a fait une belle saison qui nous a aidés à aller en Europe. Il est très content avec nous", a-t-il confié. Il souhaite également continuer avec Pol Lirola, lequel était prêté par la Fiorentina : "Il a fait une grande fin de saison. Ce que nous voulons faire, c'est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d'achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d'entraîneur, mais nous devons le comprendre. L'option d'achat est valable jusqu'au 31, il reste encore quelques jours pour négocier", a-t-il ajouté.



Si la presse italienne n'a de cesse de vouloir le ramener en Serie A, l'avenir d'Arek Milik paraît bien être à l'OM. Quant à Pol Lirola, espérons que la Viola ne se montrera pas trop gourmande.